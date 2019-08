Gentiloni commissario Ue e Conte bis. Ma i grillini smentiscono

L'offerta di di Di Maio tenterebbe il Pd: Conte-bis e, in cambio, Gentiloni nella Commissione europea. Come riporta in esclusiva "Open" il leader grillino nell'incontro riservatissimo con Zingaretti avrebbe posto la nuova discriminante per un’intesa di governo. "Dopo il post di fine pomeriggio di Beppe Grillo, che esaltava Giuseppe Conte, si era capito che la linea indicata dal fondatore al Movimento era molto chiara, fare quadrato attorno al premier uscente" scrive il quotidiano online. Conte insomma resterebbe dov’è, a Palazzo Chigi ma la richiesta sarebbe accompagnata con l'offerta del posto italiano nella Commissione europea per un esponente qualificato del Pd. Ma a stretto giro arriva la smentita del MoVimento: "Di Maio non ha mai detto a Zingaretti di proporre Gentiloni come commissario Ue. Smentiamo categoricamente. Non si è mai parlato del commissario Ue".