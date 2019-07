I partiti hanno 121 milioni di debiti

C'è un buco da 121 milioni di euro nella politica italiana che rischia di diventare un buco nero, senza padri né madri, né qualcuno che possa farvi fronte. E' la perdita complessiva maturata negli ultimi anni dopo vari maquillage dai partiti politici italiani. La cifra è da prendere con le molle, perché di partiti vecchi e nuovi ce ne sono assai più degli 11 che fino ad oggi hanno messo on line sui propri siti - come prevede la legge - i propri conti del 2018. E' possibile quindi che il buco sia più largo, e che debba prevedere l'accumulo di perdite di partiti storici che magari non si presentano più ad ogni tipo di elezioni, ma faticano ad avere entrate e qualche spesa ogni anno debbono sostenere per rimanere sul mercato. Gran parte di quel rosso profondo per altro viene dalla galassia azzurra. Forza Italia, che pure è riuscita a chiudere i conti 2018 dopo tanti anni in attivo per un paio di milioni, presenta un patrimonio negativo monstre di 97,2 milioni di euro. E c'è pure il fantasma del Pdl, che in teoria non...

