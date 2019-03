Caos Tav, l'appello di Di Maio a Salvini: "Discutiamo a oltranza e troviamo l'intesa"

Luigi Di Maio prova ad arrestare la valanga che sta per travolgere il governo Conte e lancia un ultimo appello a Matteo Salvini sulla Tav: "Non mi si può dire 'ci vediamo questo lunedì'. L'accordo deve essere politico e dobbiamo lavorare tutto il week end per trovarlo. Non posso pensare che si faccia cadere il governo per una questione del genere".

La conferenza stampa del capo politico dei Cinquestelle segue quella tenuta il giorno prima dal premier Giuseppe Conte. Che, per la prima volta, ha preso una posizione chiara sulla Torino-Lione e, alla luce dell'analisi costi-benefici dell'equipe del professor Marco Ponti, ha bocciato senza mezza misure l'infrastruttura.

Resta, però, la scadenza di lunedì prossimo. Quando la Telt, la società italo-francese che dovrebbe costruire la Tav, è obbligata a pubblicare i primi bandi per l'opera, pena la perdita di una tranche di finanziamenti europei pari a 300 milioni di euro. Ed è proprio su questa scadenza che si è concentrato Luigi Di Maio.

"I tecnici sono al lavoro per fare in modo che non si impegnino soldi degli italiani e su questo sono i tecnici a dover parlare. La Telt - ha spiegato il ministro del Lavoro - è una società italo-francese in cui vige il diritto francese e per questa ragione ho chiesto al presidente del Consiglio di adoperarsi. Palazzo Chigi ha gli strumenti per riuscire ad avviare tutto quello che è nel contratto di governo per la Tav".

Il punto, però, come più volte ribadito in conferenza stampa, è prettamente politico. "Non si può mettere a rischio un governo per un punto che è all’interno del contratto di governo. È un paradosso" dice il vicepremier. "Lo dico anche agli elettori della Lega: che cosa poteva accadere se avessimo messo in discussione la legittima difesa, se avessi messo in discussione il decreto sicurezza o se avessi messo in discussione gli altri provvedimenti che allora quando abbiamo scritto questo bellissimo contratto di governo sono entrati in quota Lega? Vi sareste arrabbiati".

Un modo, quello del vicepremier, anche per far capire che se la Lega si impuntasse sulla Tav poi non potrebbe chiedere uguale lealtà su altri provvedimenti ai quali Salvini tiene molto. Dalla riforma delle autonomie regionali - ancora in fase embrionale - alla legittima difesa - che dovrà passare al Senato dopo il sì alla Camera - per arrivare al voto sul processo al ministro dell'Interno a Palazzo Madama.

Poi arriva l'appello a Salvini. Che è anche un rimbrotto per i toni tenuti dal leader della Lega negli ultimi giorni: "Non mi si può dire 'a lunedì, arrivederci'. Questo fine settimana deve essere un fine settimana di lavoro" spiega Di Maio. "Non è una questione di sfide, di chi vince - continua - qui devono vincere gli italiani. Chi ha la testa più dura sono discorsi di bambini. Qui ci dobbiamo sedere al tavolo".

La palla quindi ripassa ora alla Lega. Mentre nel dibattito piomba anche lo scoop del Tg La7, che ha svelato l'esistenza di un'analisi sulla Tav richiesta dalla Commissione Ue e che dà parere positivo all'opera. Ma l'aspetto più paradossale è che tra le società che hanno curato questo rapporto c'è anche quella di Marco Ponti, la stessa che ha bocciato l'infrastruttura nel documento commissionato dal governo italiano. "Quella non è una analisi costi benefici - si è difeso lo stesso professore - ma sull’impatto, che si basa su analisi di valore aggiunto, che nulla hanno a che fare con la analisi costi-benefici. Non ci sono i costi in quella analisi lì. Non misura i costi, ma il traffico, l’occupazione e l’impatto sulle imprese, la analisi di impatto si occupa di ipotesi di valore aggiunto".