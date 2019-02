Sinergie per la pace: un ponte tra Roma, Parigi e Tunisi

Un ponte tra Roma, Parigi e Tunisi: la società civile si mobilita per l’integrazione e la pace ponendo al centro il ruolo strategico dell’Europa del Sud. Su iniziativa del Rotary Club Roma Sud si è svolto a Palazzo Giustiniani l’evento “Sinergie per la Pace”, incontro-dibattito tra Emma Bonino, fondatrice della ONG “No peace without justice”, il Premio Nobel per la Pace 2015 Abdelaziz Essid, il Sindaco di Mazara del Vallo (città esempio d’integrazione con un Consigliere comunale aggiunto tunisino) Nicola Cristaldi, e il Fondatore e Presidente dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari.

“Sinergie per la Pace” è un progetto internazionale cui hanno aderito molti altri club Rotary italiani ed esteri fortemente sostenuto dal Presidente del Rotary Club Roma Sud Gianni Vivona: “L’obiettivo è creare un contraddittorio tra grandi opinion leader sui temi della pace e dell’integrazione, proponendo soluzioni concrete”, ha detto Vivona. “A Roma - tappa iniziale di un trittico di eventi che toccherà nei prossimi mesi anche Parigi e Tunisi - abbiamo voluto presentare il progetto Rondine Cittadella della Pace che sosteniamo nel 2019 come eccezionale esempio di superamento dell’odio tra popoli. Ma continueremo a proporre soluzioni anche negli anni a venire: il compito del Rotary, oggi più che mai, è quello di saper interpretare le esigenze etiche della società civile e trasformarle in concrete azioni rotariane di pace a livello internazionale”. Rondine (borgo medievale vicino ad Arezzo) Cittadella della Pace è un’organizzazione impegnata per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la loro trasformazione creativa. Il progetto che le dà origine è lo Studentato Internazionale – World House, che accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti o post-conflitti e li aiuta a scoprire la persona del nemico attraverso la convivenza quotidiana, con l’obiettivo di formarli perché possano diventare futuri leader di pace.

In occasione dell’evento “Sinergie per la Pace” è stato consegnato a Emma Bonino il Premio internazionale per la pace “Ulivo d’oro” creato da Anna Fendi.

La campagna. A Palazzo Giustiniani è stata presentata la campagna Leaders for Peace che Rondine Cittadella della Pace ha lanciato lo scorso 10 dicembre, giorno delle celebrazioni dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, al Palazzo di Vetro di New York. Nell’occasione ha chiesto ai 193 Stati membri dell'Onu un impegno concreto per la riduzione dei conflitti armati nel mondo, a partire dell’investimento del costo simbolico di un’arma (25.000 dollari) in borse di studio per formare leader globali di pace. L'appello, già accolto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicamente appoggiato da Papa Francesco, sarà aperto anche alla società civile che potrà supportarlo tramite la firma e la condivisione sul sito leadersforpeace.rondine.org.