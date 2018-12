Caos manovra: è da riscrivere. E Conte se la dà a gambe

Problemi tecnici. Alla Ragioneria generale dello Stato serve più tempo. È questo il motivo dell’ennesimo ritardo dell’arrivo nell’Aula del Senato del maxi emendamento alla manovra, che il governo deve presentare e sul quale - ha annunciato - porrà la questione di fiducia.

Uno slittamento che ha scatenato la reazione della minoranza e ha costretto il presidente del Senato a invitare la Lega, il Movimento 5 stelle e il governo «ad avere un percorso legislativo più regolare e rispettoso dell’Assemblea». Il testo, che l’esecutivo avrebbe dovuto depositare nel primo pomeriggio di ieri, arriverà dunque oggi alle 14 per essere votato - dopo quattro ore di discussione - dalle 20.30.

Le opposizioni, all’annuncio letto in Aula dal presidente Casellati, sono insorte. Forza Italia con Anna Maria Bernini giudica l’atteggiamento del governo «sconcio nei confronti del popolo italiano. Prendere in giro il Parlamento per venti giorni è uno sfregio ai loro elettori. È la loro Caporetto politica, il fallimento politico di questo governo». Il Partito democratico occupa l’emiciclo al termine della seduta «contro il comportamento scandaloso del governo nei confronti del Senato», mentre Leu chiede (senza successo) di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI