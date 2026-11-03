Elly non paga, circoli Pd sotto sfratto: l’Ater li caccia da 14 sedi

Dem morosi

A Roma circa 70 mila euro di rate non pagate Disatteso per la terza volta il piano di rientro per i circoli

Quattordici circoli del Pd di Roma sotto sfratto per morosità. Le notifiche sono partite ieri mattina dall’Ater, l’azienda delle case popolari che è proprietaria anche delle sedi extra-residenziali date in locazione alla Federazione romana del partito, e che ora ha avviato l’iter giudiziario per rientrare in possesso dei locali e degli importi dovuti. L’Ater contesta al Pd di Roma infatti il mancato pagamento di circa 70 mila euro di rate dell’ultimo piano di rientro dalla morosità per i circoli, stipulato nel 2024, che andavano versate nel periodo che va dalla firma dell’accordo fino a marzo 2026. Grosso modo pari a più di un anno di mancati versamenti. A confermare la cifra a Il Tempo è la tesoreria romana del Pd, che giustifica l’inadempienza con la mancata ricezione di alcuni bollettini ma si dice certa di poter rientrare di questo debito - e quindi evitare gli sfratti - grazie a una nuova proposta di rateizzazione, articolata su tre mesi, che verrà presto presentata all’Ater. Bisognerà capire però se l’azienda accetterà, alla luce di tre piani di rientro dalla morosità già firmati nel 2017, nel 2021 e nel 2024 non andati esattamente a buon fine.

Già, perché la storia dei rapporti tra il Pd romano e l’azienda regionale è lunga e le cifre di cui si parla sono considerevoli. Solo la somma degli ultimi due piani, che quindi riguardano debiti riconosciuti dal partito, ammonta infatti a 749 mila euro: 487 mila del piano del 2021, 262 mila per quello del 2024, che andava onorato in rate mensili da circa 5.000 euro in poco più di quattro anni. Ne sono passati meno di due e il problema si è già ripresentato. Sembra di assistere allo stesso «copione» del 2021, visto che anche all’epoca dopo alcune rate saldate i pagamenti sono stati sempre più rari, tanto che due anni fa Ater e Pd si erano accordati per il versamento, oltre che delle rate da 5.000 euro, anche di quote da 1.700 riguardanti il penultimo piano. Ora però la novità sono gli sfratti, che riguardano circoli dislocati in tutti i quartieri della Città eterna: da quello del Trionfale-Mazzini, intitolato a David Sassoli (peraltro riaperto l’anno scorso dopo un incendio, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein, del segretario romano Enzo Foschi e del sindaco Roberto Gualtieri) e da quello che riunisce Aventino, San Saba e Testaccio in via Ghiberti fino a viale Ignazio Silone, al Laurentino 38, a via del Gazometro in zona Ostiense e agli storici circoli dell’Alberone e di San Giovanni.

Lo scorso 21 ottobre, inoltre, l’Ater di Roma ha pubblicato online l’elenco aggiornato degli «immobili extra-residenziali concessi in locazione a partiti politici organizzazioni sindacali o altri enti associativi», riportando per ciascuno la presenza o meno di morosità. E nel caso del Pd, il solo circolo «virtuoso» risulta quello di piazza di Donna Olimpia a Monteverde. C’è stato anche un caso di restituzione: nel 2025 il partito ha riconsegnato all’Ater il circolo del Trullo che ora, fanno sapere dalla tesoreria, si è spostato poco più avanti e paga l’affitto a un privato. E non sembra preoccupato dell’«andazzo» del partito sui pagamenti il Comune di Roma, che con una delibera approvata dalla giunta Gualtieri lo scorso primo ottobre ha stabilito di dare in concessione per sei anni al «Circolo territoriale Pd Magliana» un immobile di proprietà capitolina situato in via Vaiano 3-5. Il canone da versare a Roma Capitale sarà di 527,09 euro al mese, considerando lo sconto dell’80% riconosciuto, sulla base del regolamento comunale, alla luce dello svolgimento di attività di «interesse sociale».

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