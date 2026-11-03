Valditara contro le devastazioni al liceo Ferrari-Hertz: “Inaccettabili”

Duecentomila euro di danni stimati e la possibilità concreta che la scuola restare chiusa per un periodo non così breve. Il bilancio dell’occupazione operata dagli studenti della sede succursale dell’istituto superiore Ferrari-Hertz, in via Cortardo Ferrini (zona Lamaro-Cinecittà), lascia sgomente le istituzioni. “Porte prese a martellate, arredi lanciati dalle scale e nell’anfiteatro. C’è stato anche il tentativo di dare fuoco all’archivio, abbiamo rischiato un secondo Gullace (il riferimento è agli incendi del 2024 che causarono 2 milioni di danni alla scuola di Don Bosco)”. Le parole di sconforto rilasciate al Corriere della Sera dal consigliere delegato di Roma Città Metropolitana per l’Edilizia scolastica, Daniele Parrucci, aprono un fronte sul futuro della scuola dichiarata, al momento, “inagibile”. Le gravità del danno procurato dai ragazzi è accentuata dalla macanza di fondi per le riparazioni. “Mancano le risorse per far fronte a tutte le emergenze delle oltre 360 scuole di competenza di Città metropolitana”, ammette Parrucci, che rinnova l’appello a Governo e Regione.

La priorità ora è rimettere in sesto la scuola per riaprirla alle lezioni. Ma il processo non sarà immediato: “La scuola è inagibile e non ci sono i fondi per intervenire nell’immediato. Stiamo valutando se sarà necessario proseguire le lezioni in Dad o far fare agli studenti i doppi turni nella sede centrale”. E la beffa è doppia se si considera che erano appena stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria per circa 230mila euro. Per il consigliere non esistono mezze misure, bisogna stigmatizzare questi comportamenti chiamandoli con il loro nome: “Rispettiamo pienamente il diritto dei ragazzi e delle ragazze alla giusta protesta per una scuola più sicura, più giusta e democratica, ma quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo si deve parlare solamente di atti criminali”.

La reazione del ministro Valditara

Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito è intervenuto sull’accaduto, classificando la condotta degli studenti come “inaccettabile e intollerabile”. Giuseppe Valditara stima che le occupazioni susseguitesi in queste settimane hanno causato danni per qualche milione di euro, e ha dichiarato che si adopererà per trovare “soluzioni che garantiscano la protezione dei beni pubblici durante le occupazioni”.