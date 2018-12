Viminale, Al Bano canta "Felicità" con Salvini: ma come ministro è centomila volte meglio

"Salvini? Sta facendo un gran bel lavoro per il suo partito e anche per gli italiani", abbiamo cantato "Felicità", ma come ministro è centomila volte meglio che come cantante". A parlare è Al Bano Carrisi, ospite della trasmissione di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora" dopo aver incontrato il ministro dell’Interno al Viminale. "Mi hanno chiamato dei miei amici cinesi, due imprenditori, coi quali si è parlato di intensificare la presenza dei vini italiani in Cina, operazione su cui Salvini è d’accordo", riferisce il cantante che con l’occasione ha anche cantato con Matteo Salvini due suoi brani: "Nel sole" e "Felicità": è stato bravo, si è difeso bene. Certo, come politico è centomila volte meglio«. Al leader leghista, l’artista pugliese ha regalato anche una bottiglia del suo vino rosso, "un Baccus, un primitivo in purezza". Gli ha fatto anche una dedica: "a Matteo Salvini, in vino veritas...".