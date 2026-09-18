Otto e mezzo, scintille Gruber-Bersani: "Ranucci? Stendiamo un velo..."

Valerio Castro 18 settembre 2026 a

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Sorrisi e battute, perché in studio c'è anche Diego Bianchi in arte Zoro, di Propaganda Live. Ma nell'ultima puntata di Otto e mezzo su La7 si è registrato anche un certo nervosismo tra la conduttrice, Lilli Gruber, e l'ospite politico, Pier Luigi Bersani. La padrona di casa parte dall'intervista estiva con cui il nume tutelare del Pd invitava il campo largo a scrivere il programma in vista delle prossime elezioni politiche. "In realtà è da un anno e mezzo che io dico di mandare avanti i carri, di cantare in coro, poi mi sono venute meno anche le metafore. E quindi siamo arrivati lunghi. Però abbiate pazienza: io vi inviterei a considerare il fatto che noi veniamo dal 2022, quando abbiamo regalato la Meloni la vittoria avendo più voti perché eravamo divisi. Non è da buttare via il fatto che il 2022 non ci sarà più, ok? Quello è assodato. Si arriva di lungo perché, certo, non sono mancate delle difficoltà".

Affari e maltrattamenti: nuova bufera giudiziaria su Lavitola dopo la deposizione della ex

Gruber lo incalza: "Io capisco che lei voglia bene alla sinistra, al campo largo". "E va bene, cosa devo dire secondo lei?", replica Bersani non celando una certa insofferenza. "Non lo so, magari deve dire che se non si danno una mossa, forse per il Paese ci saranno dei problemi seri", dice ancora la conduttrice. "Benissimo, io lo sto dicendo da tempo e lo ripeto: datevi una mossa e io do una mano", ribadisce il dem.

Rai, scatta la contestazione disciplinare a Ranucci. Il legale: "Tempismo irrequieto"

Il discorso scivola sulla vicenda di Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. Bersani non entra nel merito della bomba "amica" ma insiste sull'attacco al giornalismo d'inchiesta e sui "grandi meriti di Ranucci, nel farli valere ho trovato più sobrio Garibaldi..." è la stoccata dell'ex ministro Pd. A quel punto Gruber chiude il discorso: "E qui stendiamo un velo...".