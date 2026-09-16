Ranucci, pure Formigli lo bacchetta: "Ha messo in imbarazzo la sua squadra"

16 settembre 2026 a

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Fra le teorie su presunti complotti e le crescenti contraddizioni nelle sue dichiarazioni sul caso Lavitola, Sigfrido Ranucci continua a incassare colpi anche da colleghi e opinionisti. Perfino chi gli è idealmente vicino non ha risparmiato critiche all'atteggiamento del conduttore di Report. Tra questi figura Corrado Formigli che, pur puntando il dito contro la volontà della destra di "sbarazzarsi" del giornalista, in un'intervista a Repubblica ha dichiarato apertamente che "abbia sbagliato", aggiungendo: "Nello stringere un rapporto così stretto con una persona come Lavitola ha finito per mettere in imbarazzo la sua squadra".



Per il volto di Piazzapulita, Lavitola è un personaggio "in apparenza affabile, scaltro, generoso, ma con molti agganci nei servizi segreti di paesi corruttibili, e quindi pericoloso". Di qui la domanda: "Come puoi fidarti di uno così?". Una valutazione che mette in luce l'inadeguatezza della gestione del caso da parte di Ranucci: "Se tu attacchi il potere, col giornalismo, non devi metterti in condizione di farti attaccare, di far attaccare la tua redazione. Devi rimanere libero. Servirebbe una riflessione su questo".