Rai, contestazione disciplinare a Ranucci. Il legale: "Tempismo irrequieto"

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16 settembre 2026 a

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La Rai ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci, all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà cinque giorni per inviare la sua memoria difensiva. Tuttavia i legali del giornalista lamentano il "tempismo irrequieto". ,La contestazione è stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni dell'ormai ex conduttore di Report.

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Al centro, insomma, ci sarebbe violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti. Nella contestazione non sarebbe menzionata invece la rimozione del giornalista dalla conduzione di 'Report' e dalla vicedirezione ad personam della direzione Approfondimento Rai. Che la il servizio pubblico, come più volte sottolineato, considera una scelta editoriale nella piena facoltà dell'azienda, che ha poi sottoposto a Ranucci tre proposte di ricollocazione.

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"Ieri mattina alle 10.39 abbiamo depositato il ricorso a tutela di Sigfrido Ranucci e subito dopo, alle 18.41, è arrivata una pec della Rai con contestazioni disciplinari. Nemmeno il tempo di consentire al giudice del Lavoro di valutare, in via d'urgenza, la legittimità del provvedimento del 28 agosto, che già se ne aggiunge un altro. Un tempismo irrequieto", dichiara l'avvocato Roberto De Vita, legale di Ranucci.