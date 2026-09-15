Lavitola, nuovi guai dopo l'attentato: l'ex compagna lo denuncia per maltrattamenti

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Pina Sereni 15 settembre 2026 a

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È all'attenzione dei pm del pool antiviolenza di Roma l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci. Sui fatti denunciati dalla donna contro l'ex gli inquirenti hanno avviato accertamenti.

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Intanto Potenza, che gestisce il bistrot Cefalù a Monteverde, sabato scorso è stata ascoltata in procura per dieci ore dal pm Edoardo De Santis, nell'ambito dell'inchiesta per l'attentato a Ranucci, e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito gli affari dell'ex compagno da quando lo ha conosciuto e ha iniziato la relazione con lui mettendo a disposizione degli inquirenti documentazione anche fiscale.