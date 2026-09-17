Mauro Corona, la "profezia" da Bianca Berlinguer fa calare il gelo: come finiranno le elezioni

Ignazio Riccio 17 settembre 2026 a

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Nuova "profezia" di Mauro Corona a “È sempre Cartabianca”, il programma di Bianca Berlinguer in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Lo scrittore e alpinista, ospite fisso della trasmissione, si è spinto questa volta a una previsione elettorale netta: centrodestra al 70%, con Fratelli d'Italia e il Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che, a suo giudizio, finiranno per trionfare insieme alle elezioni. "La Meloni e Vannacci faranno corpo unico e vinceranno col 70%, questo l’ho detto e lo affermo, assolutamente", ha dichiarato Corona, senza lasciare spazio a distinguo.

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A stretto giro la conduttrice ha chiesto se, in questo scenario, il centrosinistra sia già da considerarsi perdente in partenza. Corona ha risposto puntando il dito sulla frammentazione del campo progressista, citando lo storico "mai più con quello" pronunciato da alcuni suoi esponenti nei confronti di ex alleati, e il caso di Matteo Renzi, definito, senza troppi giri di parole, come chi "ha distrutto la Forestale", per poi sintetizzare il suo giudizio con un'immagine colorita: nel centrosinistra, ha detto, sarebbero tutti "galli in un solo pollaio".

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La previsione, tutt'altro che gradita alla conduttrice, si inserisce nel filone di dichiarazioni forti che Corona ha offerto nelle ultime settimane alla trasmissione, comprese quelle sull'ascesa di Vannacci come possibile "nuovo Duce d'Italia" e sulla crescita della destra in Europa dopo il successo di AfD in Germania.