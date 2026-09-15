Sondaggio Ghisleri sulle primarie del campo largo: Conte travolge Schlein, Pd a terra
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Giuseppe Conte vincerebbe le primarie contro Elly Schlein. Questo è quanto emerso dal sondaggio di Only numbers di Alessandra Ghisleri per *Porta a porta*. Secondo la rilevazione, il 38,8% degli elettori del campo largo preferirebbe il presidente del Movimento 5 Stelle alla segretaria del Partito Democratico, che si ferma invece al 24,7%, tallonata dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, data al 19,6%. Più staccati Matteo Renzi con il 5,1%, Angelo Bonelli con il 2,4% e Nicola Fratoianni con lo 0,4%.
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Analizzando il dettaglio delle singole forze politiche, Conte incasserebbe il 20,3% delle preferenze dal Pd, il 35% da Avs, ben il 79% dal M5s e il 28% da Italia Viva. Schlein raccoglierebbe invece il 34,9% dei consensi all'interno del proprio partito, il 30% dai rossoverdi, il 7,5% dai pentastellati e soltanto il 12% dai renziani; questi ultimi, infatti, esprimono una preferenza maggiore per la sindaca Salis (32%) rispetto al proprio leader Renzi (24%). La prima cittadina di Genova potrebbe inoltre contare su un sostanzioso 28,4% di voti provenienti dal Partito Democratico.
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Per quanto riguarda l'eventuale presenza di Italia Viva-Casa Riformista nel campo progressista, il 51,8% degli elettori della coalizione si dichiara favorevole contro un 31,4% di contrari. I più aperti all'ingresso del partito di Matteo Renzi sono i sostenitori di Italia Viva (92%), Pd (63,4%) e Avs (60%), mentre tra gli elettori del Movimento 5 Stelle prevale il no, con il 53,7% di contrari.