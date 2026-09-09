Mauro Corona gela Bianca Berlinguer: "Deriva a destra? È la sinistra che ha deluso"

Valerio Castro 09 settembre 2026 a

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La vittoria storica dell'AfD in Sassonia ha scatenato l'indignazione e gli allarmi della sinistra europea, con l'opposizione italiana in prima linea. Agitando il solito spettro dell'"onda nera". Se ne parla a È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Nel consueto dialogo con Mauro Corona lo scrittore-alpinista afferma che "in quasi tutta Europa, compresa l'Italia, c'è uno spostamento" a destra "e non la chiamo deriva perché è una brutta parola, vuol dire che si va in basso. C'è un ritorno verso la destra" che alle prossime elezioni "avanzerà in maniera incredibile".

Corona rivendica il primato di aver preannunciato un Vannacci a due cifre, che "gode di una simpatia incredibile, perché? Perché il fascismo non c'è più ma è rimasto nella memoria", è la teoria dello scrittore. Che su un punto rovina la narrazione dominante nell'area progressista: "Le sinistre hanno talmente deluso con promesse e fallimenti che la gente ha detto basta, provo di là e quella di là è la destra".

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Non solo. "Basta vedere il nostro centrosinistra, non si mettono d'accordo su nulla e hanno talmente deluso...". Corona profetizza un successo del centrodestra con Vannacci e una debacle della sinistra unita solo sulla carta ma divisa "come ruscelli" che non diventano un fiume, è la metafora usata dallo scrittore