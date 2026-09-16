Sondaggi, ecco quanto può prendere il "partito di Grillo". I dati di Ghisleri

16 settembre 2026 a

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Se Beppe Grillo fondasse un partito il 3,3% degli elettori sarebbe disposto a votarlo. Questo quanto si evince dal sondaggio di Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a porta a domanda diretta. Nello specifico, l'ex garante del Movimento 5 stelle verrebbe votato sicuramente dallo 0,2% degli elettori e probabilmente dal 3,1%, contro però il 15,5% che probabilmente non lo voterebbe e il 69,4% che non lo voterebbe sicuramente. L'11,8%, ancora, non sa o non risponde.

La lista di Grillo "a sinistra del campo largo", i fedelissimi preparano il ritorno

Cifre e istanze, quelle attribuite al cofondatore del Movimento 5 Stelle con Gian Roberto Casaleggio, che potrebbero avere effetti destabilizzanti sul già precario equilibrio del campo largo, il "mucchio" che va dalla sinistra al Pd fino a Conte e ai centristi per provare a battere il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Il nuovo Movimento di Grillo si dovrebbe collocare, almeno nelle intenzioni, a sinistra del campo progressista.

L'incubo di Conte è realtà: Grillo è davvero tornato con un Movimento 4.0

Intanto c'è attesa per cosa dirà l'Elevato lunedì 21 settembre ai microfoni di Pulp, il podcast di Fedez e Marra che fanno sapere che nel corso della registrazione non sarebbe stato annunciato un nuovo partito. C'è poi la guerra con Conte per il simbolo del Movimento 5 Stelle. a colpi di carte bollate. Insomma, le guerre pentastellari entrano nel vivo.