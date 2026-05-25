4 di sera, Bignami: "Il vero motivo per cui il Pd vuole islamizzare l'Italia"

Luigi Frasca 25 maggio 2026 a

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Al netto dei risultati elettorali di questa tornata di Comunali, c'è da segnalare l'aumento vertiginoso di candidati islamici nelle liste del centrosinistra. Se ne parla nel corso della puntata di lunedì 25 maggio di 4 di sera, su Rete 4. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia indica le criticità di certe dinamiche viste in queste settimane di campagna elettorale. Il parlamentare denuncia l'"ipocrisia di quella sinistra che in nome di Allah misericordioso chiede di votare Pd e poi in nome del rispetto alla laicità pretende che vengano tolti i crocifissi dalle scuole, che i presepi vengano tolti dalle aule e che non si possa cantare nei canti di Natale parlando di Gesù Bambino e della Madonna".

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Insomma, siamo di fronte alla tolleranza a targhe alterne. "Credo che questo però risponda a due motivi. Il primo perché evidentemente a sinistra c'è chi si vergogna della propria identità - attacca Bignami - Il secondo perché probabilmente sanno che gli italiani non sono più disposti a fare quello che invece gli immigrati sono disposti a fare, cioè votare sinistra, che è poi il motivo per il quale vogliono il famoso ius soli, cioè la cittadinanza immediata per coloro che nascono in Italia". Insomma, per l'esponente meloniano è chiaro, a sinistra "sperano che queste persone possano domani votare per loro, visto che gli italiani lo fanno sempre meno". E ancora: "Ora non è un problema mio se il Pd vuole islamizzare il Pd, diventa un problema nostro se il Pd vuole islamizzare l'Italia, e questo finché ci sarà Giorgia Meloni al governo non accadrà".