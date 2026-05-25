Comunali, Lovati a Vigevano non prende neanche l'1%. E Casalino in Puglia...

Valerio Castro 25 maggio 2026 a

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Quasi novecento comuni al voto, migliaia e migliaia di nomi nelle liste dei candidati. Tra questi qualche personaggio noto. Come Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare. L'avvocato diventato famoso per il caso di Garlasco non ha raggiunto neanche l'1 per cento. Per la precisione è allo 0,98%. L'esposizione mediatica non equivale a un ritorno elettorale, evidentemente.

Al centrodestra Venezia e Reggio Calabria. Meloni impallina la sinistra: anche oggi il nostro crollo è rimandato...

In lizza come consigliere in Puglia c'era Rocco Casalino, ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle già portavoce dell'allora premier Giuseppe Conte. "A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come previsto. Governa la città da sedici anni. Il dato politico positivo, però, è un altro: a Ceglie Messapica non si era mai presentata una lista del Movimento 5 stelle. Questa mia iniziativa ha quindi permesso, per la prima volta nella storia della città, la presenza di una lista M5s alle elezioni comunali", scrive in una nota. "E i dati attuali ci dicono che è la lista più votata del campo progressista. Anche sul piano personale, con i risultati disponibili finora, risulto tra i candidati che hanno ottenuto un significativo numero di preferenze", conclude Casalino.