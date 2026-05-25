Comunali, Schlein lunare: "Buoni risultati, competitivi per le politiche"

25 maggio 2026 a

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Il campo largo vede sfumare il sogno di un ribaltone, anche se simbolico, in questa tornata di Comunali. Le vittorie del centrodestra a Venezia e a Reggio Calabria infrangono le illusioni dell'opposizione. Ma per Elly Schlein "nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova", è il commento della segretaria del Pd.

"Un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso trattandosi di un voto locale, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche", osserva la segretaria dem. Che poi arriva ai punti dolenti: "In Veneto, a Venezia, sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Ma voglio comunque ringraziare Andrea Martella per il lavoro unitario e per l'impegno messo nella campagna elettorale. In bocca al lupo e buon lavoro ai nuovi sindaci e consiglieri eletti in tutta Italia", aggiunge Schlein. E Giuseppe Conte? Non pervenuto...