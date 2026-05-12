È sempre Cartabianca, Corona stronca i virologi tv: "Mi preoccupano loro, non il virus"

Luigi Frasca 12 maggio 2026 a

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L'Organizzazione mondiale della Sanità continua a ritenere basso il rischio per la salute globale rappresentato dal focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius. "Non c'è nulla che suggerisca che ci sarà un'epidemia di maggiori proporzioni", ha detto il direttore generale dell'agenzia Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando da Madrid, dove ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Lunedì sera si sono conclusi a Tenerife lo sbarco e il rimpatrio di oltre 120 persone che erano rimaste a bordo della nave mentre i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena a Villa San Giovanni saranno inviati allo Spallanzani. Se ne parla nel corso della puntata di martedì 12 maggio di È sempre Cartabianca e in particolare nel segmento con la conduttrice Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona.

Nuovi casi tra i crocieristi. La rassicurazione di Schillaci: in Italia nessun pericolo

Siamo a un nuovo Covid? Il nuovo virus "non mi preoccupa, però bisogna aspettare come evolve la situazione", commenta Corona, "non si può dire subito". Lo scrittore si dice dispiaciuto per chi ha perso la vita. Ma non teme al momento una nuova pandemia. "Più che preoccuparmi mi angoscia l'idea di tornare di nuovo con i virologi, gli infettivologi, gli pneumologi e avere le mascherine...", chiosa Corona.