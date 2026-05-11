4 di Sera, l'analisi di Massolo su Iran-Usa: "Si dovrà arrivare a un accordo"

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Angela Bruni 11 maggio 2026 a

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Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, è stato ospite della puntata dell’11 maggio di 4 di Sera, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. L’esperto analista geopolitico si sofferma sul futuro del Medio Oriente, con la tregua tra Iran e Usa appesa ad un filo: “Apparentemente in questo momento sono su posizioni contrastanti che lascerebbero pensare che nell'immediato futuro ci sarà una pausa negoziale. Ci sono due opzioni, che comportano l'uso delle armi. Una è ritornare, come diceva il Presidente degli Stati Uniti, a questa operazione di scorta delle navi in modo da sbloccare e far defluire da Hormuz le navi che sono tante che sono imprigionate per via degli stretti bloccati. Questo evidentemente non è facilissimo, intanto perché più che essere bloccata da Trump, l'operazione è stata bloccata dai timori dei paesi del Golfo e prima fra tutte l'Arabia Saudita per le reazioni iraniane. Quindi – prosegue Massolo - prima di riprendere questa operazione bisogna fare in modo di minimizzare ulteriormente le reazioni iraniane e questo porta alla seconda opzione militare, vale a dire l'idea di riprendere una sia pur mirata e limitata escalation di natura navale o di natura aerea, per vedere di minimizzare la capacità iraniana di retaliation. Però alla fine verso un'opzione, verso una qualche forma di accordo, si dovrà andare perché il blocco e il controblocco non sono superabili solo per via militare”.