Sigfrido Ranucci, la supercazzola fa impazzire i social: "Non ho dato una notizia non verificata..."

04 maggio 2026 a

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A metà tra difesa e contrattacco, la replica di Sigfrido Ranucci sul caso della grazia a Nicole Minetti provoca l'ilarità dei social. Il motivo è presto detto: per molti utenti quella del conduttore di Report è la più classica delle supercazzole in stile Amici miei. Nel corso di È sempre Cartabianca, il giornalista d'inchiesta Rai e idolo della sinistra nostrana aveva detto: "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay", riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti che aveva ricevuto la grazia dal presidente Sergio Mattarella. Il ministro aveva telefonato in diretta smentendo la presunta indiscrezione e ne era nata un'aspra polemica, destinata probabilmente a finire in tribunale. Ebbene, Ranucci intervenendo nel corso della puntata di ieri sera di Report in onda su Rai3 ha commentato così: "Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata, ecco che cosa ho detto: 'siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell'inventario'. Ora sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere, tuttavia non ho dato una notizia non verificata ma ho detto 'stiamo verificando una notizia', che è una cosa un po' diversa".

Minetti, la fallita trappola di Ranucci e Berlinguer per incastrare Nordio

Quest'ultima affermazione ("non ho dato una notizia non verificata ma ho detto 'stiamo verificando una notizia', che è una cosa un po' diversa") ha fatto saltare sulla tastiera molti utenti dei social che hanno commentato la notizia: "Quindi NON È ATTENDIBILE… E SE NON È ATTENDIBILE… CHE NOTIZIA È??", scrive un utente postando passaggi di deontologia giornalistica. "Livello 'si dice, si mormora' di Loche", scrive un altro mostrando la foto del comico sardo in auge negli anni '90. Un utente sintetizza: "Dalla Berlinguer, diede la notizia per certa. Poi lo chiamò in diretta Nordio e oltre a impallidire, dichiarò che la notizia era da verificare. E stasera ribadisce che la notizia è da prendere con le pinze. In pratica, si è asfaltato da solo". Un altro trae una sorta di morale da questa vicenda, tutta in divenire: "Il linguaggio italiano è incredibilmente sofisticato, ma qui stiamo andando oltre l'immaginazione. Chiedere scusa e ripartire in questo paese è impossibile".