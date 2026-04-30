Cartabianca, la Rai contro Ranucci dopo le info non verificate su Nordio

30 aprile 2026 a

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La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione 'Report' su Raitre, dopo le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione "È sempre Cartabinaca" condotta da Bianca Berlinguer. Invitato a presentare il suo nuovo libro, il giornalista ha anticipato alcune presunte rivelazioni legate al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia prima concessa e poi contestata a Nicole Minettti.

"Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay" ha detto Ranucci, riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Affermazione smentita nel corso della stessa trasmissione dallo stesso Guardasigilli, che chiamando in studio ha ribattuto: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico".

E oggi è arrivata la lettera da parte dell'azienda, che ha contestato al conduttore di Report di aver rivelato informazioni "non ancora verificate" e successivamente specificato che lo coprirà legalmente nel caso in cui il ministro della Giustizia dovesse dare seguito all'annuncio di un'iniziativa legale.