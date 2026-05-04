Caso Minetti, Ranucci fa dietrofront sulle accuse a Nordio

04 maggio 2026 a

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Dopo il caso esploso a Cartabianca, trasmissione di Rete4 condotta da Bianca Berlinguer, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci fa dietrofront. In diretta aveva riportato, senza verificare l'atteneibilità, la notizia di una fonte che sosteneva di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani, compagno di Nicol Minetti, in Uruguay. Una frase che aveva fatto esplodere un caso politico, da subito smentito dal Guardasigilli intervenuto in diretta per smentire la cosa.

Alla fine, Ranucci ha fatto dietrofront: "Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata, ecco che cosa ho detto: 'siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell'inventario'. Ora sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere, tuttavia non ho dato una notizia non verificata ma ho detto 'stiamo verificando una notizia', che è una cosa un po' diversa".