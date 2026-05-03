Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per la diffusione di notizie non verificate

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Tommaso Manni 03 maggio 2026 a

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a "È sempre Cartabianca", su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano Il Foglio, che cita fonti interne al dicastero, nell'istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate dal conduttore della trasmissione Report. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al giornalista. Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay", ha affermato il giornalista riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.