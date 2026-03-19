Presunto figlio, Adriano Celentano passa alle vie legali: mandato alla Bongiorno

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19 marzo 2026 a

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Sulla vicenda del presunto figlio che ha tenuto banco in questi giorni sui media, Adriano Celentano passa alle vie legali e dà mandato all'avvocato Giulia Bongiorno per essere tutelato in giudizio. A darne notizia è lo stesso Molleggiato sul suo profilo Instagram, intervenendo in modo deciso sulle dichiarazioni del presunto figlio rilasciate in questi giorni.

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''Prima la presunta madre, ora il presunto figlio - scrive Celentano - Circa mezzo secolo fa, è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio. La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla. Oggi, un cinquantacinquenne riesce a ottenere le luci della ribalta ripescando la stessa vicenda e dichiarandosi pubblicamente mio presunto figlio. A questo punto credo doveroso affidare un mandato all'avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione''.