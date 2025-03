Eleonora Giorgi "gentile, appassionata, indimenticabile": l'addio di Celentano

03 marzo 2025 a

Dopo aver lottato con tutte le forze e aver lanciato il suo grido alla vita ripetutamente, Eleonora Giorgi si è spenta oggi all'età di 71 anni. Il tumore al pancreas, che le era stato diagnosticato nell'autunno del 2023, ha costretto l'attrice a fare i conti con la realtà. Motivo, questo, per cui già da giorni era stata ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore. Il mondo del cinema e dello spettacolo tutto piange un'interprete iconica, che ha lasciato il segno negli anni Settanta e Ottanta con ruoli indimenticabili. I colleghi si stringono attorno ai figli Andrea e Paolo e ricordano Giorgi come una donna simpatica, dolce e luminosa. Tra questi anche Adriano Celentano.

"Tra le nostre braccia...": Giorgi, le commoventi parole dei figli Andrea e Paolo

"Cara Eleonora, compagna di lavoro meravigliosa, gentile, appassionata, indimenticabile": così ha esordito il cantautore, che ha voluto ricordare pubblicamente l'attrice con un post sui social. Allegando al suo messaggio una foto che li ritrae insieme, Celentano ha scritto: "Con la tua bellezza anche umana e la tua sensibilità, hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d’amore. Quell’amore che ritroverai tra le braccia di Gesù che ti stringerà a sé nel Suo amore. Adriano". Eleonora Giorgi aveva recitato con lui sia in "Mani di velluto" che in "Grand Hotel Excelsior".