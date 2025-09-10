Adriano Celentano torna in Rai? Rossi: "Massima volontà, sarebbe un sogno"

Valentina Bertoli 10 settembre 2025 a

Adriano Celentano verso un ritorno in Rai. Con una lettera aperta indirizzata all'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, la moglie e manager del "Molleggiato", Claudia Mori, ha infiammato oggi il dibattito pubblico e chiesto chiarimenti in merito a un progetto del marito-icona. "Egregio dott. Rossi Come sta? Le scrivo perché a questo punto mi corre l'obbligo di sollecitare la sua risposta circa l'interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai", ha digitato a sorpresa Mori sul profilo Instagram del cantante. L'occasione è stata utile a svelare un retroscena su un incontro che sarebbe avvenuto mesi fa a Milano e durante il quale sarebbe stato presentato un nuovo progetto dello showman alla Rai. Il colloquio, a cui aveva partecipato anche Gianmarco Mazzi, a dire della produttrice discografica, sembrava aver suscitato un "grande interesse" da parte dei vertici di Viale Mazzini. Poi, sempre stando alla versione di Mori, sarebbero seguiti mesi di silenzi e mancate risposte. La vicenda ha fatto impazzire i fan di Celentano, che subito hanno riversato in rete commenti carichi di entusiasmo e sperato in una replica del servizio televisivo pubblico.

Sebbene per qualche ora sembrava che la questione sollevata da Mori potesse cadere nel vuoto, nel pomeriggio è arrivata una risposta che non lascia spazio all'interpretazione. La mossa della manager ha sortito un effetto immediato, spingendo la Rai a chiarire la sua posizione pubblicamente. L'amministratore delegato Rossi ha fatto sapere in una nota stampa che da parte di Viale Mazzini c'è la "massima volontà" di rivedere Celentano sul piccolo schermo. "Adriano Celentano è un pezzo della storia della cultura popolare italiana; è un racconto della nostra nazione anche nel mondo", ha premesso. "Per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai. Per questo la sollecitazione della signora Claudia Mori la facciamo nostra, con l'idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1. Non ci accontentiamo del solo repertorio d'archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori, ma vogliamo un rientro all'altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano", ha continuato. Tirato in ballo anche il Festival di Sanremo: "E se Adriano vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche nel prossimo Festival di Sanremo", ha aggiunto, rendendo così più concreta l'ipotesi che il "Molleggiato" torni a conquistare la scena televisiva e, perché no, il palcoscenico del teatro Ariston.