Celentano torna sui social, quel tam tam su Sanremo: "Potrei anche..."

Sulle note di "Soli" e un mix-up di immagini live dall'Arena di Verona dallo storico evento del 2012 Rock Economy, Adriano Celentano pubblica sui suoi canali un breve video che termina con una sua immagine attuale. Celentano riappare, con lo sguardo di sempre, accompagnando il post con una frase all'insegna della sua proverbiale ironia provocatoria: "Potrei anche peggiorare … ma non ve lo garantisco!", scrive il Molleggiato che a 87 anni sembra mantenere immutato il suo piglio carismatico, imprevedibile e irriducibilmente rock'n'roll.

Le uscite social dell'Adriano nazionale sono rare e il tempismo di questo reel ha scatenato un tam tam. D'altronde siamo a ridosso del Festival di Sanremo e nelle scorse settimane Celentano era stato accostato alla kermesse diretta da Carlo Conti. Qualche mese fa la moglie Claudia Mori aveva puntato il dito contro la Rai accusandola di non trovare spazi per il ritorno di Celentano in televisione, e ne era nata una polemica con l'ad Giampaolo Rossi. I fan del Molleggiato sperano.