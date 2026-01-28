Gerry Scotti, i commenti sui suoi profili social bloccati da tempo

Foto: LaPresse

Gerry Scotti non ha bloccato di recente i commenti sul suo account Instagram. Contrariamente a quanto trapelato in un primo momento e pubblicato in precedenza, si apprende che i commenti ai post Instagram del conduttore sono limitati da molto tempo. I commenti, anche recenti, ancora visibili sul profilo di Scotti, appaiono sotto a post realizzati dal conduttore 'in collaborazione' con altri profili. Su questi post la policy Meta non permette di limitare i commenti.

Gerry Scotti leader in prima serata. Quarto Grado vola con Sempio

Giovedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 torna "Striscia la notizia - La voce della presenza", condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con il secondo appuntamento. Una puntata ricca di grandi ospiti: da Gerry Scotti, che per una volta vestirà i panni del concorrente in un'edizione speciale e ricca di colpi di scena de La Ruota della fortuna, a Lorella Cuccarini, che si trasformerà in 'Wonder Cucca', la super inviata di Striscia. E ancora: Gabriel Garko che darà prova del suo passato da ballerino in una coreografia con le Veline, e il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, i 'Bellissimi di Retequattro' che, annunciati da Emanuela Folliero, si cimenteranno in una veste a loro particolarmente insolita.