Ascolti tv, FarWest cresce e batte il record stagionale. Testa a testa De Martino-Gerry Scotti

Foto: Rai

Marco Zonetti 21 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Prima di Noi siglare una media di 2.131.000 spettatori pari al 12.5%, mentre su Canale5 la serie turca Io Sono Farah segna 1.921.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (618.000 – 2.9%), Boss in Incognito con Elettra Lamborghini si aggiudica 1.004.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 il film Il principe cerca moglie diverte 1.108.000 teste con il 6.2%. Su Tv8 Un Natale regale intrattiene 335.000 spettatori (1.8%) e, sul Nove, Cash or Trash – La Notte dei Tesori con Paolo Conticini registra 577.000 spettatori con il 3.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (513.000 – 2.4%), FarWest con Salvo Sottile conquista 767.000 spettatori (5%), in crescita; su Rete4, dopo la presentazione (512.000 – 2.4%), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer calamita 567.000 spettatori (4.3%); su La7 DiMartedì raggiunge 1.509.000 individui all'ascolto pari al 9.0% e 462.000 teste pari al 7.6% nel segmento finale.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino registra 5.195.000 spettatori (23.6%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.199.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui totalizza 5.334.000 spettatori pari al 24.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.558.000 spettatori (7%) e, sul Nove, The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si ferma a 474.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa conquista una media di 4.559.000 spettatori (21.8%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti è visto da 467.000 teste con il 2.1%: su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano registra 1.107.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio sigla una media di 1.015.000 individui all'ascolto pari al 4.8% nella prima parte e 868.000 pari al 3.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conotto da Giovanni Floris sigla una media di 1.779.000 spettatori (8.1%).