Ascolti tv, riparte bene Striscia la Notizia. Stefano De Martino supera Gerry Scotti

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 23 gennaio 2026

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Don Matteo - giunta alla quindicesima stagione - con Raoul Bova e Nino Frassica dominare il prime time con una media di 3.770.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 la prima puntata della nuova stagione di Striscia la Notizia riparte alla grande con una media di 2.783.000 spettatori e uno share del 18.6%. Su Italia1 il film Safe House - Nessuno è al sicuro con Denzel Washington, Vera Farmiga e Ryan Reynolds intrattiene 674.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari sigla 992.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione: 1.009.000 - 4.7%). Su Tv8 la UEFA Europa League con la vittoria del Celta Vigo per 2 a 1 contro il Lille ottiene una media di 405.000 spettatori (2.1%). Sul Nove il film Un principe per Natale diverte 306.000 spettatori pari all'1.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2 la cronaca nera di Ore 14 Sera con Milo Infante calamita una media di 671.000 spettatori pari al 4.8% (presentazione: 622.000 - 2.9%); su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio totalizza 661.000 individui all'ascolto pari al 5.0% (presentazione: 720.000 - 3.4%); su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli si aggiudica 809.000 teste e il 5.7%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 5.270.000 spettatori (24.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.201.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui calamita una media di 5.201.000 spettatori pari al 24.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole segna 1.502.000 spettatori (7.1%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si aggiudica 559.000 spettatori con il 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa conquista 4.369.000 spettatori (21.7%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è visto da 497.000 spettatori con il 2.3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.062.000 spettatori (5.3%), su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 977.000 teste pari al 4.8% nella prima parte e 831.000 pari al 3.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Giovani Floris registra 1.769.000 individui all'ascolto (8.4%).