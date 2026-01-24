Ascolti tv, Gerry Scotti leader in prima serata. Quarto Grado vola con Sempio

Marco Zonetti 24 gennaio 2026 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la terza puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.909.000 spettatori pari al 15.5% di share nella presentazione e di 2.379.000 pari al 17.8% nel programma vero e proprio. Su Canale5 La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui ha invece totalizzato una media di 4.606.000 spettatori con uno share del 23.7% vincendo la serata (Gira la Ruota dei Campioni 4.135.000 - 21.3%, Atto Finale 3.650.000 - 22.4%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - dedicato al caso Garlasco e con un faccia a faccia con Andrea Sempio - ha attirato una media di 1.225.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione: 1.073.000 - 5.5%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 il film Lamborghini - The Man Behind the Legend con Frank Grillo ha siglato 910.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 il film La maledizione della prima luna con Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom ha registrato 1.119.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 il film La zona d'interesse ha calamitato 663.000 spettatori (3.7%). Su La7 Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ha totalizzato 863.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo ha invece intrattenuto 333.000 teste (2.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha divertito 382.000 individui all'ascolto con il 2.2%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano de Martino totalizza 4.850.000 spettatori (24.4%). Su Rai3 Un Posto al Sole - con la partecipazione speciale di Whoopi Goldberg - ha calamitato una media di 1.402.000 irriducibili (7.9%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha registrato 480.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha conquistato una media di 3.750.000 teste pari al 19.7%; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha ottenuto 486.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano ha registrato il 6.0% pari a una media di 1.146.000 teste; su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha siglato 980.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 906.000 spettatori pari al 4.5% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Giovanni Floris si è aggiudicato 1.601.000 spettatori (8.1%).