L'Aria che tira, Maria Rosaria Boccia: "Tutti i partiti tranne FdI mi hanno chiesto di candidarmi"

Si avvicinano le elezioni regionali in Campania. Se ne parla durante la puntata de L'Aria che tira andata in onda il 21 ottobre su La7. Ospite in studio è Maria Rosaria Boccia, candidata in Campania per Dimensione Bandecchi. La Boccia ha rivelato a David Parenzo di essere stata contattata da quasi tutti i partiti in vista di una sua possibile candidatura in Campania. L'unico a essersi astenuto è Fratelli d'Italia.

"Praticamente ho rifiutato l'offerta di candidarmi da parte di quasi tutti i partiti - ha raccontato Maria Rosaria Boccia davanti alle telecamere - Tutti meno uno, cioè Fratelli d'Italia. Mi hanno chiesto di candidarmi anche Pd e Forza Italia. Ho avuto interlocuzioni con tutti. Ho anche le prove che il Pd mi ha chiesto di candidarmi in Campania. Ci sono stati incontri privati ma io non ho accettato alcuna interlocuzione. Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi. Ho dimostrato di aver sempre parlato con prove alla mano".