L'aria che tira, Cerno travolge la sinistra pro Iran: "Grazie America". E Bompiani perde la testa

Il mondo è col fiato sospeso in attesa di capire se l'intervento americano tra Iran e Israele potrà far cessare le ostilità tra i due Paesi, rinfocolate dalla crisi di Gaza. Se ne parla martedì 24 giugno nel corso de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, esordisce con un significativo "grazie America". Anche perché in Italia a sinistra non manca chi in questo contesto sostiene il regime degli Ayatollah.

"Oggi qualcuno sta cercando di risolvere il problema di un regime teocratico che è il capo e il finanziatore del terrorismo islamista internazionale che come ci dicono i nostri servizi, come ci dice il Viminale, come ci dice il Mossad, come ci dice la CIA, come ci dice tutto il sistema di controllo europeo, sta sotterraneamente invitando i suoi accoliti ad ammazzare degli innocenti da noi questa estate", afferma Cerno che ricorda gli ultimi report dell'Intelligence internazionale.

"In vigore, non violatelo": Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran

"Parto da questo presupposto: grazie America - osserva il direttore - nessuno vuole le guerre, e non può esistere una persona normale che non considera un orrore quello che accade a Gaza. L'Occidente ha responsabilità enormi, però in questo momento la mia collocazione con le democrazie belligeranti contro il regime di Khamenei, uno dei più grandi orrori di questo momento, è netta e ferma, quindi grazie agli Stati Uniti qualunque sia il loro presidente".

Insomma, "smettiamo di pensare che Trump sia solo un pazzo, come facciamo quando non capiamo qualcosa che fanno gli altri - commenta Cerno - Gli Stati Uniti stanno conducendo un'azione militare planetaria che sta portando in poche ore un signore che era convinto di gestire l'islamismo globale a starsene, io spero, più lontano possibile dall'Iran". Un bene per tutti "i democratici residuali in questo mondo".

In studio c'è anche Ginevra Bompiani scrittrice e commentatrice molto a sinistra che nel cercare di confutare quanto affermato prima di lei arriva a difendere l’indifendibile: "Iran terrorista? Lo è Israele", attacca con Parenzo che sbotta: "Non riconoscere che Teheran è in mano a un manipolo di criminali...". Bompiani ribatte che tutt'al più sono "islamisti radicali"- All'obiezione che in Iran si impicca le gente in piazza, la scrittrice ribatte: "Israele fa anche peggio".