L'aria che tira, la Bompiani crolla: "La sinistra è finita". E Cerno bacia Parenzo

13 maggio 2025 a

Mentre il presidente americano Donald Trump è in visita ufficiale in Arabia Saudita nel corso della puntata di martedì 13 maggio de L'aria che tira, su La7, si parla degli spiragli di pace in Ucraina e della situazione in Medio Oriente. L'attivismo Usa sta producendo risultati dopo anni di immobilismo e così nel programam di David Parenzo rimbalzano le parole del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini: "A Parigi o a Bruxelles c'è qualcuno che non sta lavorando per la pace". Insomma, l'Europa e alcuni leader europei non hanno fatto abbastanza. Ginevra Bompiani, scrittrice e idolo della sinistra più engagé, è costretta dai fatti ad ammettere: "Per me è un dolore e sono veramente disperata, ma è vero che in questo momento è la destra che non vuole la guerra, non la ex-sinistra. Penso che la sinistra non esista più, perché la sinistra deve essere" per la pace, afferma Bompiani.

Un colpo di scena che provoca un'ovazione in studio, tanto che il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno si alza e bacia sulla guancia il conduttore che ammette: "È tutto finito...". Insomma, ci mancava la "liaison politica tra Ginevra, Bompiani e Matteo Salvini"...