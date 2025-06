L'aria che tira, scintille Zingaretti-Cruciani: "Vergogna", "Basta superiorità"

27 giugno 2025 a

L'europarlamentare Nicola Zingaretti, già segretario del Pd, è un incontenibile: "Vi dovete vergognare". L'ex governatore del Lazio in collegamento da Bruxelles con David Parenzo a L'aria che tira, su La7, ce l'ha con il governo italiano sulla sicurezza europea e sul piano di riarmo. Zingaretti è un fiume in piena e sembra rivolgersi ai parlamentari della maggioranza che non sono presenti in studio dove però c'è Giuseppe Cruciani, conduttore de La zanzara su Radio 24.

"Forse lei ha sbagliato interlocutori, perché qui non c'è nessun parlamentare né di Fratelli d'Italia né della Lega. Io parlo del governo italiano", commenta il giornalista. "Tu citi dei fatti,se ne potrebbero citare tantissimi altri, figure, di m... fatte dalla sinistra in Europa, nel passato e nel presente". Insomma, è sempre la solita storia. "Questo senso di superiorità ogni tanto viene fuori e non me l'aspetto da te, perché sei un uomo di governo...", attacca il conduttore de La Zanzara.

"Se ho dato questa impressione di superiorità chiedo scusa. Siamo esasperati però, perché qua si sta discutendo di vita o di morte - ribatte Zingaretti - Dicono che Putin sta con i carri armati al confine... E sento il mio governo, perché sono un italiano, dire a Ursula von der Leyen che raggiungerà gli obiettivi di spesa sulla difesa con il Ponte sullo stretto di Messina. Ho una reazione non da uomo di sinistra ma da italiano e mi vergogno. Che devo fare?".

Per Cruciani però è facile isolare un elemento per criticare: "Dipingere la destra come quella che fa brutte figure" è controproducente, anche perché "le fa pure la sinistra".