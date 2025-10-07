4disera, Riccardo Molinari contro Hamas: "Inneggiano ai nazisti di oggi"

Foto: Mediaset

07 ottobre 2025

Il 7 ottobre 2023 i terroristi di Hamas massacravano i giovani israeliani che partecipavano al Festival Supernova. E ancora oggi in Italia (e non solo) ci sono fanatici che inneggiano ad Hamas. Se ne parla durante la puntata di 4 di sera in onda il 7 ottobre su Rete4.

"Durante la Resistenza italiana erano i nazisti e i repubblichini fascisti a fare quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre cioè trucidare persone innocenti solo perché si trovavano nel posto sbagliato. Chi oggi inneggia ad Hamas dicendo che fa la Resistenza è come se stesse inneggiando ai nazisti di oggi. Hamas sono i nazisti di oggi che vogliono fare un genocidio. Non è Israele. Sono loro che vogliono distruggere lo Stato di Israele e uccidere gli ebrei che sono in Israele sono perché sono ebrei".