4disera, Isabella Tovaglieri fulmina Sala: "Milano ha record tristissimi"

Terremoto urbanistica a Milano. Se ne parla durante la puntata di 4disera in onda il 31 luglio su Rete4. In studio c'è Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega che punta il dito contro la cattiva amministrazione di Sala a Milano.

"Sala ha portato Milano a record tristissimi: capitale dell'insicurezza, piste ciclabili inutili e pericolose, guerra alle auto e alle moto, criminalità a piè sospinto. Queste sono le ragioni per cui Sala dovrebbe dimettersi. Ma io non chiedo le sue dimissioni per una questione giudiziaria. Non lo chiederò mai a nessun sindaco. C'è, però un problema politico la cui onda lunga la si vede ovunque a macchia d'olio. Queste indagini stanno portando di fatto alla paralisi amministrativa di tanti Comuni e di tanti enti locali".