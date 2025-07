4disera, Antonio Tajani lancia l'alternativa a Sala: "Milano non può fermarsi"

23 luglio 2025 a

a

a

Le inchieste che stanno terremotando la città di Milano fanno discutere la politica italiana. Se ne parla anche durante l'edizione di 4disera in onda il 23 luglio. In collegamento c'è Antonio Tajani che sottolinea la necessità di non fermare il capoluogo lombardo e annuncia l'alternativa a Sala.

"Cosa vogliono Russia e Cina". Il generale Bertolini: la strategia in Iran

"Io sono garantista con i sindaci del Pd, come lo sono con qualsiasi politico di centrodestra - spiega Antonio Tajani - Ho detto che Sala non si doveva dimettere. Semmai le critiche sono sull'amministrazione, le piste ciclabili. Insomma così Milano non va bene. E' ferma ma non dev'essere neanche fermata. Milano è una città fondamentale per la nostra economia e non può fermarsi. La magistratura non può bloccare tutto e noi candideremo l'alternativa a Sala".