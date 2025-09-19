Meteo, “piogge molto abbondanti”. Sottocorona e l'arrivo della perturbazione che cambia tutto

Foto: La7

Una perturbazione rovinerà questo clima estivo che staziona sull’Italia? A provare a dare una risposta è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fa un punto della situazione del meteo: “C’è una perturbazione che sta interessando le isole britanniche, il Medio Atlantico, è piuttosto consistente, però ne abbiamo viste altre di questo genere che poi, scontrandosi o arenandosi in qualche modo, sull'alta pressione che interessava e interessa ancora l'Europa, finivano lì, oppure salivano molto a nord per scavalcare questa alta pressione. Questa volta non va così. Quanto tempo ci metterà quella perturbazione ad arrivare sull'Italia? Con 48 ce la facciamo…”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi e domani, venerdì 19 e sabato 20 settembre, evidenzia che la situazione non cambia molto, cielo sereno, sul settore di nord-ovest qualche annuvolamento, ma insomma veramente molto poco. Nella giornata di domani qualche nuvola in più sicuramente sulle zone di nord-ovest, ma dalla Francia si affacciano soltanto nuvole. Della perturbazione, entro domani sera, non c'è traccia. La previsione per la giornata di domenica 21 settembre ci fa vedere che arriva la perturbazione con tutte le sue precipitazioni abbondanti, molto abbondanti. Per quello che riguarda il settore di nord-ovest e quindi Piemonte e Valle d'Aosta qualche precipitazione sicuramente si presenta in giornata, però è abbastanza limitata, qualche pioviggine sul resto su alcune zone del nord, ci sono ancora belle schiarite, qualche nuvola, il grigio sul versante tirrenico, qualche debole precipitazione in Sicilia, insomma c'è appena l'accenno, ma le cose stanno sicuramente cambiando”.

Sottocorona fa infine un focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora elevate perché abbiamo visto che in questi ultimi giorni c'è una tendenza ancora a salire di queste temperature, che già sono molto alte per la stagione. Se andiamo a vedere la tendenza nelle prossime 24 ore ci sono ancora leggeri aumenti, non c'è traccia di diminuzioni. Ovviamente da lunedì, col tempo cambiato, cambiano anche le temperature, questo va da sé”.