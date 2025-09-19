Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 19 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 19 settembre 2025.

Ariete

Ancora generosa e regale per tutta la mattinata, dopo mezzogiorno Luna calante passa in Vergine, (sarà nuova domenica) e vi obbliga a guardare le cose per quello che sono. Di certo intuite quello che stiamo per dirvi: qualcosa da decidere, da chiarire e dentro di voi con estrema lucidità sentite che saprete farlo senza tentennamenti. Di certo ci saranno risposte, cambiamenti. Probabilmente riguarda il lavoro, o forse anche l’amore. Niente eccessi a tavola.

Toro

Piena di promesse Luna in Vergine, che tra due giorni sarà nuova. Finalmente la svolta che aspettavate e raggi di fortuna a tutto tondo. Fin qui niente è stato facile, lo sappiamo, avete stretto i denti per stare dietro a tutto senza perdere colpi, anche se diverse situazioni si sono messe di traverso. Respirate, ora creatività e capacità saranno premiate e l’amore torna a far battere il cuore, riconquista il suo spazio, si riaccendono gioia e complicità...Volano le cicogne....

Gemelli

Avete in mente un cambiamento di casa? Potreste trovare una buona occasione, per ristrutturare o acquistare casa. Magari non subito, ma si gettano le basi e comincia un nuovo progetto. E la famiglia di nascita che dice? In qualche modo sarà presente, anche solo come pensiero, dolce ricordo, un pizzico di malinconia, che saprete rendere benefico. Insomma questo passaggio tocca le fondamenta dell’esistenza attuale, anche nei sentimenti.

Cancro

L’astro d’argento che in voi risuona sempre con intensità e amore, in questa posizione porta buone notizie, novità, occasioni, lancia messaggi vincenti. In questo caso soprattutto per quel che concerne la vita pratica, il lavoro, rapporti professionali. È importante la comunicazione per ottenere lavoro o soluzioni a problemi di altro genere, quindi evitate di chiudervi nel vostro guscio e parlate, chiedete, proponete, esprimete. Questo vi chiede la vostra madrina astrale.

Leone

Soldi, soldi, soldi, e tutto il mondo che gira intorno al guadagno, alle spese, agli investimenti, agli acquisti. Di questo parla la Luna in Vergine, e in parte confermano altre geometrie celesti, fatto sta che ci sembra di vedervi intenti a contare monete d’oro! Concretamente sono in arrivo situazioni favorevoli di vario genere, occasioni, vendite, acquisti. Qualche incarico particolare ben retribuito, un mandato straordinario. Un viaggio esclusivo con una persona speciale...

Vergine

Luna calante, a breve nuova, nel vostro segno. E nella stessa posizione è stata poco meno di un mese fa, nel frattempo è stato o sarà entro il 22 il vostro compleanno, che splendida evoluzione, che concreto incoraggiamento astrale ad abbandonare il super controllo che vi appartiene di nascita per uscire dalla gabbia creata da alcuni aspetti del vostro carattere. State cambiando pelle, siete rinnovati, magari anche fisicamente, un nuovo taglio di capelli ...

Bilancia

Vi chiede di guardare dentro di voi questa Luna calante alle spalle, che presto sarà nuova. Arriva come acqua per gli assetati, ne avete proprio bisogno, dopo tante fatiche, dopo tanti pesi, e svariate delusioni. Forse avete un po’esagerato, non vi siete fermati anche se qualcosa in voi lo chiedeva. Rallentate un poco. La nuova stagione che sta per entrare vi metterà in una posizione diversa, vi sentirete meno indecisi, meno dubbiosi e piu sereni.

Scorpione

Parla di futuro, anzi bisbiglia, sussurra, di futuro questa Luna calante e presto nuova in Vergine, che sta preparando interessanti circostanze proprio per un nuovo futuro. Progetti inesplorati, persone che vi porteranno sulla strada giusta. Abbiamo già avuto modo di scrivere che il futuro sarà dello Scorpione, grazie alla sua gigantesca resistenza. Una Luna provvidenziale che vi traghetterà verso il successo e l’amore.

Sagittario

Parlare di esame non rende l’idea, peró questa situazione astrale, specialmente questa Luna calante, quasi nuova, in Vergine, parla proprio di esame, vi spinge con energia a presentarvi con sincerità per quello che siete, vi esorta a dire davvero quello che sentite, e tutto quello che intendete fare. Un momento di liberazione profonda. A proposito ci preme sapere come è andata con l’ultimo amore? Sembrava una storia infinita....

Capricorno

Una luce provvidenziale questa Luna in Vergine che a breve sarà nuova, potrebbe favorire l’arrivo di qualcosa di importante, lavoro, passione, amore, che vi darà respiro e anche soddisfazione. Vi spoglierete dall’eccesso di responsabilità e uscirete allo scoperto con il vostro lato piu brillante e romantico, in senso contemporaneo. Forse un viaggio, una proposta di lavoro all’estero. O un amore che viene da lontano.

Acquario

Liberazione, questo racconta Luna in Vergine, che sta per diventare nuova, che vi darà la spinta interiore per mettere un punto e cambiare. Magari si risolverà una annosa situazione ormai insopportabile, una questione legale, familiare, ereditaria, che ha messo limiti alla vostra vita, alla crescita, all’evoluzione, e sarete di nuovo liberi e leggeri come sa essere il vostro segno, pronti a riorganizzare la vostra vita.

Pesci

Cosa succede attorno a voi? Questa Luna in opposizione chiede di rivedere e aiuta a farlo positivamente. Qualcosa ha bisogno di essere sciolto, qualcosa definito, puó essere un rapporto familiare, una relazione amorosa, ma anche un lavoro, un’impresa, un progetto presentato che ancora non ha avuto tutti i riscontri necessari. State già in un mondo personale in parte rinnovato ma ancora non sono state ben chiarite alcune coordinate per andare avanti.