Cani grandi e medi in aereo accanto al padrone, si parte: la data del primo volo

Cani accanto al proprio padrone anche in aereo. Martedì 23 settembre decollerà il primo volo di test su un aereo Ita da Milano a Roma. Una rivoluzione per i viaggiatori proprietari di animali. Il volo sperimentale avverrà probabilmente alla presenza del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Successivamente, le compagnie aeree interessate cominceranno a studiare le modalità operative per mettere a regime la novità.

Come detto una delibera Enac, l'ente dell'aviazione civile, ha stabilit che saranno ammessi a bordo degli aerei cani di taglia medio-grande, in cabina e insieme ai proprietari. Gli animali dovranno viaggiare in appositi trasportini omologati, fissati su un sedile con un apposito sistema di ancoraggio e solo nel posto finestrino - così da stare accanto al padrone - e lontano dalle uscite di sicurezza.