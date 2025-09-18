Meteo, aria d'estate a settembre. La previsione di Sottocorona: niente pioggia, su le temperature

Foto: La7

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fa un quadro della situazione del tempo previsto sull’Italia e dà una panoramica generale del meteo: “Scarsità di nuvole, a dire poco, sull'Italia, ma anche molto intorno all'Italia. Questa è una zona di alta pressione, evidentemente. Le nuvole sull'Atlantico ci sono, ci sono delle perturbazioni, solo che l'alta pressione crea una specie di cupola. Quando arriva quest'aria più fredda, queste nuvole, o sono in grado di spianare questa cupola, cioè distruggerla, e allora entrano le perturbazioni, sennò devono girarci intorno. E infatti quelle perturbazioni saliranno più a nord, scavalcando l'Italia. Questo per dire che in Italia nei prossimi giorni non succede assolutamente nulla, non c'è un cambiamento del tempo”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, giovedì 18 settembre, indica solo la possibilità di qualche pioviggine in Sicilia. Domani, venerdì 19 settembre, scompaiono anche queste pioviggini in Sicilia, compare qualche nuvola, ma parliamo solo di qualche nuvola sulle zone alpine. Nella giornata di sabato 20 settembre forse qualche precipitazione fra l'Alto Piemonte e la Valle d'Aosta. È una quantità minima, per il resto continua un cielo sereno, poco nuvoloso, quindi capite che il tempo non cambia e questo ha anche una certa influenza sulle temperature, che tendevano a scendere un poco, non si parlava di freddo ovviamente, ma in realtà sono scese un poco e adesso risaliranno”.

Sottocorona infine si concentra sulle temperature massime di oggi: “Teoricamente siamo ancora nella fase di picchi di 30-32 gradi al sud, oggi non sono più previsti, certo siamo intorno ai 28 un po' ovunque, il problema tra virgolette, perché capite che è un problema sui generis, che la tendenza nelle prossime 24 ore, così come per le minime, dà un aumento delle massime, diciamo di un paio di gradi, quindi continuano a essere piuttosto elevate le temperature, anzi molto elevate”.