Fedez, le rime al veleno su Sinner: "Ha l'accento di Hitler". E attacca Schlein, Papa e Acutis

Foto: Ansa/Ansa

Rosa Scognamiglio 16 settembre 2025 a

a

a

Ci risiamo: Fedez ne ha combinata un’altra delle sue. Il rapper di Rozzano torna a far parlare di sé per alcuni versi del suo nuovo brano, annunciato con una storia su Instagram, in cui definisce Jannik Sinner un “purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Il riferimento è alle origini altoatesine del tennista, nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca. Una provocazione che ha fatto storcere il naso ai tanti estimatori del pluripremiato campione di tennis, reduce da una stagione di successi, scatenando una polemica senza precedenti.

La strofa su Sinner

Nella “strofa della discordia” Fedez ne ha per tutti: da Pd Elly Schlein a Carlo Acutis, proclamato santo lo scorso 9 settembre. "Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affan**lo Essemagazine. Quindi prima di iniziare una cosa importante... Vaffa**ulo ad EsseMagazine. Ieri una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull'iPhone. - recita il brano - La polizia postale non le farà una sega, qui scatta l'arresto solo per una sega. Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie”.

"In barca con La Russa e Santanché", Fedez fa impazzire (ancora) la sinistra

Poi le parole su Charlie Kirk, l’attivista statunitense assassinato in un campus nello Utah, e la segretaria del Pd: “Hanno sparato a un antiabortista americano, Oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano! Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? ‘Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei’”. E infine, il verso che chiama in causa il numero due del tennis mondiale: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".

La polemica

Come era prevedibile, il brano ha suscitato la reazione indignata dei sostenitori di “Terminator”. “A parte che dice una cosa falsa, - ha commentato sul profilo Instagram di Fedez un utente - ma probabilmente non l’ha mai sentito parlare. Comunque Sinner è un grande campione”. Un altro gli fa da eco: “Pur di far parlare di sé, visto che ormai non se lo fila più nessuno, deve insultare Sinner in una canzone. Dovresti solo imparare da uno come lui”. E ancora: “Io non sono un fan di Sinner, - si legge in un commento - ma la frase su di lui mi fa ribrezzo”. Se si tratti o meno di una blanda provocazione, al momento non è dato saperlo. Sta di fatto che, anche stavolta, il rapper di Rozzano sembra aver ottenuto ciò che voleva: l’attenzione dei social per il lancio del suo nuovo singolo. Ça va sans dire.