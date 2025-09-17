E' sempre cartabianca, il destino della Flotilla: "Ecco come verranno utilizzate le barche"

Gabriele Laganà 17 settembre 2025 a

a

a

Naviga verso la martoriata Striscia di Gaza la Global Sumud Flotilla. Dopo giorni trascorsi alla rada in Tunisia, ora le barche sono in direzione di Malta, dove si congiungeranno a quelle che partiranno dall'Italia. Al momento sono 40 i mezzi che dovrebbero dirigersi verso la Striscia. Obiettivo è quello di portare cibo, medicine e beni di prima necessità alla popolazione palestinese stremata da circa due anni di guerra. Tra le imbarcazioni c’è la Madeira Family, vascello diesel a bordo della quale si trova il direttivo della missione. La Flotillia si prepara, così, a sfidare il blocco navale imposto da Israele su Gaza. La tensione sale. Nei giorni scorsi il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir aveva dichiarato che i volontari che si trovano a bordo delle navi devono essere considerati da Israele come terroristi. L’obiettivo, quindi, è quello di arrestarli. Forse, però, il destino dei volontari e dei mezzi potrebbe essere altro.

"Mi hanno riferito che le barche della Global Sumud Flotilla verranno intercettate, il cibo verrà inviato a Gaza e le barche verranno regalate ai palestinesi che vogliono scappare in Europa"



Eyal Mizrahi, presidente federazione Amici di Israele, interviene a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/yzZoHFO63a — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 16, 2025

Sulla questione, con il probabile intento di stemperare la tensione, è intervenuto Eyal Mizrahi, presidente della federazione “Amici di Israele”. Quest’ultimo, nel corso della trasmissione di Rete4 “È sempre Cartabianca”, ha annunciato una importante novità. "Mi hanno riferito che le barche della Global Sumud Flotilla verranno intercettate, portate delicatamente al porto di Ashdod, scaricate dagli attivisti e dalle cibarie...le cibarie vengono montate su camion e mandate a Gaza”. Inoltre lo stesso Mizrahi ha spiegato che le barche che fanno parte della Flotilla verranno regalate ai palestinesi che vogliono andare dalla Striscia di Gaza in Europa. La tensione su questo fronte sembra calare. Solo nei prossimi giorni si capirà cosa accadrà effettivamente quando le imbarcazioni tenteranno di rompere il blocco navale imposto da Israele.