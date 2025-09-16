È sempre Cartabianca, Iacchetti perde la testa contro l'israeliano: "Stron*o ti prendo a pugni"

16 settembre 2025 a

Scintille a distanza e attimi di tensione nel corso della puntata di martedì 16 settembre di È sempre Cartabianca, su Rete 4. Ospiti di Bianca Berlinguer oltre a Mauro Corona ci sono Enzo Iacchetti, attore e comico da tempo sostenitore della causa palestinese, ed Eyal Mizrahi presidente della federazione Amici Di Israele. Lo scontro si accende subito con le due narrazioni, quella di Iacchetti e quella di Mizrahi, che sono all'opposto. "Dovevi dirmi che c'era una persona priva di ragionamento, non voglio ascoltare queste stron***e, mi alzo e me ne vado", sbotta l'attore con Berlinguer che fatica a tenerlo in collegamento.

L'israeliano osserva come la responsabilità di quello che sta succedendo a Gaza è di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre e la mancata consegna degli ostaggi, e questo manda su tutte le furie Iacchetti: "Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70 mila persone e 20 mila bambini?".

. Lo scontro si sposta sui numeri dei civili uccisi dall'esercito israeliano e divampa ulteriormente. "Stai facendo una figura di me**a mi alzo e me ne vado"; torna a minacciare il comico con Corona che fa eco: "Mandatelo via". Iacchetti è un fiume in piena: "Non parlo con un contraddittorio, in questa guerra non c'è un contraddittorio perché un solo esercito".

Nella foga arriva a dire che Israele perseguita la Palestina da secoli. "Da secoli? Israele esiste da 80 anni...", risponde Mizrahi che replica all'interlocutore che respinge l'idea di confrontarsi con un contraddittorio: "Sei un fascista". A quel punto Iacchetti perde definitivamente il controllo: "Pezzo di me**a, stro** o vengo e ti prendo a pugni" urla con Berlinguer costretta a mandare la pubblicità.