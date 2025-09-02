È sempre Cartabianca, Corona ricorda Fede. Poi la battuta: "Chi più di me ha fatto..."

02 settembre 2025 a

a

a

Parte una nuova stagione di È sempre Cartabianca e Bianca Berlinguer dà il via alle chiacchierate con Mauro Corona. Tra i primi argomenti lanciati sul tavolo del dibattito ci finisce la morte di Emilio Fede. Per parlare della scomparsa del noto volto della tv, che si è spento oggi all'età di 94 anni, la conduttrice chiede al suo ospite fisso un commento a caldo. L'alpinista replica con poche e pesate parole: "Eravamo dove c'è la sede Mondadori, a Segrate. Ci stringemmo la mano e mi fece un sorriso come a dire 'Tu mi piaci'", racconta del primo incontro con Fede. Poi una puntualizzazione: sebbene il giornalista si sia contraddistinto anche per una vita "piena di giravolte", è stato "un grande giornalista", dice.

"Quando era in Rai...": Bruno Vespa ricorda il compagno di stanza Emilio Fede

Talmente grande che, insieme ai suoi scoop, si ricordano le sue gaffe. Difficile da dimenticare quando disse "Che figura di m..." in diretta durante il Tg. Introduceva la figura di Saddam Hussein, parlava di "un assassino", ma subito dopo la regia mandò in onda la foto di Silvio Berlusconi al posto di quella del dittatore. Lì è scattato l'imbarazzo e la frase è diventata famosa. "Un grande giornalista, dobbiamo dirlo. Famosa è la sua frase, che ancora usano tutti e che io non voglio ripetere", scandisce Corona accennando un sorriso. "Se dice che non la vuole ripetere, c'è da crederle, assolutamente", ribatte Berlinguer. "Se dovessi ripeterla, la dovrei affibbiare a me stesso, perché chi più di me ha fatto delle figure di...", ironizza il saggista.