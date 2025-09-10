Paul Baccaglini trovato senza vita a Milano: era stato inviato de Le Iene e presidente del Palermo

Filippo Impallomeni 10 settembre 2025 a

È morto Paul Baccaglini. L’ex inviato de Le Iene è stato trovato morto all’interno della propria abitazione di Segrate (Milano) dalla compagna. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Intanto gli accertamenti dei carabinieri sono in corso e la procura di Milano avrebbe disposto l’autopsia. L’Italia si stringe nel dolore della famiglia e sui canali social del celebre programma di Italia1 è stato pubblicato un caloroso massaggio di addio. «Ciao Paul- si legge- martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”.

Baccaglini si è spento a soli 41 anni. Di origini italo-americane, era riuscito a conquistare il pubblico con la sua simpatia e professionalità. Nato a Chicago e cresciuto a Pittsburgh, Baccaglini si era trasferito a Padova da bambino. Appassionato di basket, lo praticò per anni, e amante del calcio. Nel 2017 provò ad acquistare il Palermo. Il 19 aprile dello stesso anno riuscì nel suo intento ma poi il progetto sfumò. Lasciò comunque un ottimo ricordo e ora «il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group,esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017».