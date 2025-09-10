Pippo Baudo, sorpresa all'apertura del testamento: a chi andrà parte dell'eredità milionaria

Foto: LaPresse

Francesco Fredella 10 settembre 2025

Un mese fa Pippo Baudo, il gigante della tv, per tredici volte conduttore del Festival di Sanremo, veniva salutato dal mondo dello spettacolo. Oggi viene aperto il testamento dal notaio Renato Carraffa nel suo studio di Bracciano. Presenti i due figli del presentatore, morto il 16 agosto scorso, Alessandro e Tiziana. Oltre a loro, Baudo ha destinato una parte dell'eredità a Dina Minna, sua storica segretaria e assistente, per oltre trent'anni al suo fianco nella vita professionale.

Il patrimonio stimato è altissimo: circa 10 milioni di euro, diviso tra i due figli e Dina Minna. Ovviamente, si tratta di un patrimonio elevato che è frutto di oltre sessant'anni sempre in prima linea in televisione e di cachet milionari per le tredici edizioni del Festival di Sanremo. Poi contratti televisivi, diritti d’immagine e campagne pubblicitarie. Baudo, però, non è stato solo un presentatore e grande innovatore della televisione, ma anche un valido imprenditore con investimenti immobiliari notevoli: una villa a Fiano Romano, case a Noto e Siracusa, cinque appartamenti a Roma (uno in zona Prati e gli altri in Centro). Secondo Skytg24, il valore si attesta intorno ai 5 milioni di euro.